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صور| فعاليات "اكتشف بُعد حائل" تشهد إقبالًا من الزوار ورواد الأعمال

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واس - حائل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهدت الأنشطة المصاحبة لجولة "اكتشف بُعد حائل" التي جاءت بقيادة وتنظيم صندوق التنمية السياحي، إقبالاً كبيرًا من الزوار ورواد الأعمال والمستثمرين بالمنطقة، بمشاركة أكثر من 600 مشارك ومستفيد في جولة حائل، التي تأتي ضمن سلسلة جولات يقدمها الصندوق في عدد من الوجهات السياحية في المملكة بهدف إبراز فرص الاستثمار فيها.
واستعرضت الجولة التي رعاها سمو أمير منطقة حائل، برامج وخدمات السياحة، مع تقديم خدمات للراغبين والمهتمين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع لتحفيز وتشجيع ودعم الحركة السياحية في منطقة حائل.
الفعاليات المصاحبة لجولة

اكتشف بُعد حائل

كما ناقشت الجلسات الحوارية التي تضمنتها جولة "اكتشف بعد حائل" أبرز ما يُميّز منطقة حائل وفرص تطوير السياحة والحلول التي يُقدّمها صندوق التنمية السياحي وشركاؤه في القطاعين العام والخاص؛ لتمكين رواد الأعمال والمستثمرين لتنمية مشاريع القطاع السياحي، وإلهام الزوار بقصص النجاح والحوارات التي أثرت الحضور بأفكار متنوعة، وأسهمت في فتح آفاق سياحية جديدة لديهم.
الفعاليات المصاحبة لجولة

وتأتي جولة "اكتشف بعد حائل" بهدف توعية المهتمين بخدمات ومنتجات الصندوق التي من أهمها برامج تمكين السياحة من البرامج المالية التي تستهدف رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث استفاد منها 2000 مستفيد حتى الآن من جميع أنحاء المملكة، قرابة 30 مستفيدًا في منطقة حائل، بمبلغ يقارب 30 مليون ريال، ما يعكس تمكين الصندوق لاستراتيجية السياحة في حائل.
الفعاليات المصاحبة لجولة

600 غرفة فندقية

ويواصل الصندوق مساهمته في المنطقة من خلال اعتماده 6 مشاريع في حائل، بقيمة تقارب مليار ريال وسيساهم اكتمال أعمال هذه المشاريع في توفير 600 غرفة فندقية إضافية في المنطقة.
الفعاليات المصاحبة لجولة

كما يستهدف الصندوق رفع هذه الأرقام بعد جولة "اكتشف بُعد حائل"، من خلال اعتماد المزيد من المشاريع.
الفعاليات المصاحبة لجولة

المشاريع السياحية في المملكة

يذكر أن جولة "اكتشف بُعد"، قد جاءت استمرارًا لجهود الصندوق الهادفة لمواصلة العمل على تنمية المزيد من المشاريع السياحية في جميع أنحاء المملكة.
الفعاليات المصاحبة لجولة

وتأتي زيارة منطقة حائل امتدادًا لجولات ناجحة أقيمت في وقت سابق في كل من الطائف، وعسير والأحساء؛ بهدف تعزيز الاستثمارات في المشاريع السياحية بما يحقق التنمية المستدامة ويُعزّز من مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية.
الفعاليات المصاحبة لجولة
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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