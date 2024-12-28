شكرا لقرائتكم خبر عن صور| فعاليات "اكتشف بُعد حائل" تشهد إقبالًا من الزوار ورواد الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

اكتشف بُعد حائل

600 غرفة فندقية

المشاريع السياحية في المملكة

الدمام - شريف احمد - شهدت الأنشطة المصاحبة لجولة "اكتشف بُعد حائل" التي جاءت بقيادة وتنظيم صندوق التنمية السياحي، إقبالاً كبيرًا من الزوار ورواد الأعمال والمستثمرين بالمنطقة، بمشاركة أكثر من 600 مشارك ومستفيد في جولة حائل، التي تأتي ضمن سلسلة جولات يقدمها الصندوق في عدد من الوجهات السياحية في المملكة بهدف إبراز فرص الاستثمار فيها.واستعرضت الجولة التي رعاها سمو أمير منطقة حائل، برامج وخدمات السياحة، مع تقديم خدمات للراغبين والمهتمين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع لتحفيز وتشجيع ودعم الحركة السياحية في منطقة حائل.كما ناقشت الجلسات الحوارية التي تضمنتها جولة "اكتشف بعد حائل" أبرز ما يُميّز منطقة حائل وفرص تطوير السياحة والحلول التي يُقدّمها صندوق التنمية السياحي وشركاؤه في القطاعين العام والخاص؛ لتمكين رواد الأعمال والمستثمرين لتنمية مشاريع القطاع السياحي، وإلهام الزوار بقصص النجاح والحوارات التي أثرت الحضور بأفكار متنوعة، وأسهمت في فتح آفاق سياحية جديدة لديهم.وتأتي جولة "اكتشف بعد حائل" بهدف توعية المهتمين بخدمات ومنتجات الصندوق التي من أهمها برامج تمكين السياحة من البرامج المالية التي تستهدف رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث استفاد منها 2000 مستفيد حتى الآن من جميع أنحاء المملكة، قرابة 30 مستفيدًا في منطقة حائل، بمبلغ يقارب 30 مليون ريال، ما يعكس تمكين الصندوق لاستراتيجية السياحة في حائل.ويواصل الصندوق مساهمته في المنطقة من خلال اعتماده 6 مشاريع في حائل، بقيمة تقارب مليار ريال وسيساهم اكتمال أعمال هذه المشاريع في توفير 600 غرفة فندقية إضافية في المنطقة.كما يستهدف الصندوق رفع هذه الأرقام بعد جولة "اكتشف بُعد حائل"، من خلال اعتماد المزيد من المشاريع.يذكر أن جولة "اكتشف بُعد"، قد جاءت استمرارًا لجهود الصندوق الهادفة لمواصلة العمل على تنمية المزيد من المشاريع السياحية في جميع أنحاء المملكة.وتأتي زيارة منطقة حائل امتدادًا لجولات ناجحة أقيمت في وقت سابق في كل من الطائف، وعسير والأحساء؛ بهدف تعزيز الاستثمارات في المشاريع السياحية بما يحقق التنمية المستدامة ويُعزّز من مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية.