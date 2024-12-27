السعودية | وزير الدفاع يلتقي قائد الجيش اللبناني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اليوم، معالي قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري والدفاعي، وبحث مستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب اللبناني مدير مكتب معالي قائد الجيش العميد الركن عماد خريش.

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