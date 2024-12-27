اخبار السعوديه

السعودية | وزير الدفاع يلتقي قائد الجيش اللبناني

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يلتقي قائد الجيش اللبناني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اليوم، معالي قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.

 

 

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري والدفاعي، وبحث مستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة بشأنها.

 

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

 

فيما حضره من الجانب اللبناني مدير مكتب معالي قائد الجيش العميد الركن عماد خريش.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا