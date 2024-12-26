شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحي السعودي": أهم الإرشادات لتجنب المخاطر في رحلات التخييم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المجلس الصحي السعودي أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية لضمان سلامة الأفراد خلال رحلات التخييم، مشددًا على ضرورة الاستعداد الجيد والتخطيط المسبق لتجنب المخاطر المحتملة في المناطق الطبيعية.

أهم تجهيزات السلامة

وأشار المجلس إلى أهمية تجهيز حقيبة إسعافات أولية تحتوي على المستلزمات الضرورية للتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى توفير ملابس إضافية للدفء لمواجهة انخفاض درجات الحرارة أثناء الليل.

كما حذّر من إشعال الفحم أو الحطب داخل الأماكن المغلقة لتجنب مخاطر الاختناق والحفاظ على سلامة الجميع.



وشدد المجلس على ضرورة مشاركة الموقع الجغرافي مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء لتأمين التواصل، مع الالتزام بالابتعاد عن المناطق الخطرة مثل السدود أو تجمعات المياه، التي قد تشكل تهديدًا على سلامة المتنزهين.



وأوضح المجلس أن هذه الإرشادات تأتي في إطار تعزيز ثقافة السلامة والوعي الصحي، لضمان قضاء رحلات تخييم ممتعة وآمنة، مع الحرص على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.