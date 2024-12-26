شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يبحث التعاون مع نظيره السوداني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم, في مكتبه بمحافظة جدة، وزير الشؤون الدينية والأوقاف في جمهورية السودان الدكتور عمر بخيت محمد والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بالشأن الإسلامي والتعاون بين البلدين.

