شكرا لقرائتكم خبر عن الأفواج الأمنية تستعرض أهم تجهيزاتها بمعرض واحة الأمن في الصياهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعرض وكالة شؤون الأفواج الأمنية في معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد، جهودها في حماية الحدود والمناطق الجبلية، والتصدي لمخالفي نظام أمن الحدود وتهريب المخدرات.

تجهيزات الأفواج الميدانية ويبرز الجناح لزوّار المعرض، تجهيزات الأفواج الميدانية المتطورة من أسلحة ومركبات مصفحة، إلى جانب مهامها في حملة (وطن بلا مخالف)، ما يعكس جهودها في تعزيز أمن المملكة، وتقديم تجربة تفاعلية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، التي تنقل الزوار إلى أجواء المهام الميدانية في المناطق الجنوبية.

