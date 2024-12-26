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شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ وأصالة تبوك تجذب زوار معرض "واحة الأمن" في الصياهد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - احتلت منطقة تبوك مكانًا في القلب ومكانًا في معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد، من خلال تاريخ المنطقة الذي جذب زوار المعرض.
جناح منطقة تبوك أبرز تطور ونهضة المنطقة والتي تمثل صورة من صور التطور السريع الذي تعيشه المملكة العربية السعودية والتي تمثل نهضة عمرانية وحضارية شاملة، وتطوير في الإمكانيات الاقتصادية وخاصة في مجال الزراعة.
تاريخ وآثار المنطقةوتعرف الزوار على الأحداث التاريخية وغنى المنطقة بالآثار التي يعود بعضها إلى ماقبل ظهور الإسلام وبعضها إلى مابعده، وقد كانت ممراً للقوافل التجارية العابرة من الجنوب إلى الشمال وبالعكس، وقد جمعت تبوك بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملأ جناناً (صحيح مسلم )".
جناح منطقة تبوك أبرز تطور ونهضة المنطقة والتي تمثل صورة من صور التطور السريع الذي تعيشه المملكة العربية السعودية والتي تمثل نهضة عمرانية وحضارية شاملة، وتطوير في الإمكانيات الاقتصادية وخاصة في مجال الزراعة.