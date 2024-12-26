شكرا لقرائتكم خبر عن تتصل بالعلاقات الثنائية.. خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي خلال لقائه، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات.