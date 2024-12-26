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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين اقتحام الأقصى واستمرار انتهاكات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، بما فيها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي لباحة المسجد الأقصى، وتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلية في الجنوب السوري.
وأكدت المملكة أن هذه الممارسات الممنهجة في المسجد الأقصى تُعد تعديًا صارخًا واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.
كما أكدت أن مواصلة العمليات العسكرية في سوريا يعد إمعانًا في تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها.
وأكدت المملكة أن هذه الممارسات الممنهجة في المسجد الأقصى تُعد تعديًا صارخًا واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.
كما أكدت أن مواصلة العمليات العسكرية في سوريا يعد إمعانًا في تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها.