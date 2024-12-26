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المملكة تدين اقتحام الأقصى واستمرار انتهاكات الاحتلال

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، بما فيها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي لباحة المسجد الأقصى، وتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلية في الجنوب السوري.
وأكدت المملكة أن هذه الممارسات الممنهجة في المسجد الأقصى تُعد تعديًا صارخًا واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

كما أكدت أن مواصلة العمليات العسكرية في سوريا يعد إمعانًا في تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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