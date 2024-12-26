شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: موجة باردة متوقعة على شمال المملكة السبت المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس زياد الجهني، اليوم الخميس، عن آخر التوقعات بالحالة الجوية في المملكة.

وقال زياد الجهني، عبر حسابه على منصة إكس: “الموجة الباردة المتوقعه من النموذج الأوروبي فجر السبت تتركز على شمال و شمال غرب المملكة”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف ، الحدود الشمالية.