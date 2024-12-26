السعودية | مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يشهد حفل ملتقى “أبشر” العاشر للتحول الرقمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، اليوم، حفل ملتقى أبشر السنوي العاشر 2024 للتحول الرقمي، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.

ودشن مساعد وزير الداخلية للتقنية، (15) خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) لقطاعات المديرية العامة لحرس الحدود والمديرية العامة للجوازات والأحوال المدنية والقوات الخاصة للأمن والحماية والمركز الوطني للعمليات الأمنية والاتصالات والأنظمة الأمنية ووكالة شؤون الخليج 365.

وكرم سموه المتميزين من إمارات الخليج 365 وقطاعات الوزارة في مجال التحول الرقمي، الداعمة لركائز التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية في المملكة، وتعزيز مكانتها العالمية في مجال الحكومة الرقمية، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واطلع الأمير الدكتور بندر على عرض مرئي لإنجازات وزارة الداخلية التقنية بطريقة تفاعلية، ومستقبل خدمات منصات أبشر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيزها في دعم أعمال الوزارة، وتحسين أعمال وإجراءات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المتكاملة، وتقديم خدمات رائدة للمستفيدين.

وأكد سموه، أهمية التوجهات التقنية الحديثة في مجالات التحول الرقمي، في تحقيق رؤية المملكة 2030، بالابتكار في تقديم الخدمات الإلكترونية، وأهمية التقنية في تحسين جودة الحياة في المملكة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة في تطبيق التقنيات الحديثة.

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