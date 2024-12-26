شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف عن أبرز التواريخ والأحداث المرتقبة في الأيام المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في علوم الطقس والمناخ، عبدالله المسند، مجموعة من التواريخ المهمة في تقويم السنة الهجرية والميلادية.

وكشف عبر حسابه الشخصي على موقع إكس عن العديد من الأحداث والمواعيد التي يتطلع إليها الجميع، مشيرًا إلى ما يلي:

-بقي على نهاية السنة الميلادية 4 أيام.

-بقي على إجازة منتصف العام 8 أيام.

-بقي على الشبط 20 يومًا.

-بقي على العقارب 46 يومًا.

-بقي على نهاية الفصل الثاني 56 يومًا.

-بقي على يوم التأسيس 59 يومًا.

-بقي على إجازة الشتاء 60 يومًا.

-بقي على رمضان 64 يومًا.

-بقي على الحميمين 85 يومًا.

-بقي على إجازة عيد الفطر 85 يومًا.

-بقي على الربيع 85 يومًا.

-بقي على الذراعين 111 يومًا.

-بقي على إجازة عيد الأضحى 155 يومًا.

-بقي على الحج 161 يومًا.

-بقي على فصل الصيف 177 يومًا.

-بقي على إجازة الصيف 182 يومًا.

بقي على نهاية السنة الهجرية 182 يومًا.