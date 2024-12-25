شكرا لمتابعة خبر عن بدء أعمال تطوير شارع القدس في القطيف نهاية ديسمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت بلدية القطيف بالتعاون مع إدارة مرور محافظة القطيف عن بدء أعمال تطوير شارع القدس في الاتجاه الشرقي من تقاطع شارع سلمان الفارسي حتى تقاطع شارع الرياض.

وستتضمن الأعمال إغلاقًا جزئيًا للطريق مع السماح بالمرور على الجزء الآخر من الطريق، على أن يتم العمل على الجزء المتبقي بعد الانتهاء من الجزء الأول.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال يوم الجمعة 26 جمادى الآخرة 1446هـ، الموافق 27 ديسمبر 2024م، في إطار جهود الصيانة ورفع كفاءة الطرق وتحسين وسائل السلامة.