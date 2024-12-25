شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بهطول الأمطار على 6 مناطق بالمملكة حتى السبت.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشر المركز الوطني للأرصاد محاكاة لتوقعات هطول الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة خلال نهاية الأسبوع الجاري من الخميس إلى السبت، تشمل عدة مناطق بالمملكة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أن توقعاته لهطول الأمطار تشمل كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الشرقية والباحة”، وذلك حسب النموذج العددي .

ومن المتوقع أيضًا أن تصاحب هذه الأمطار انخفاض طفيف في درجات الحرارة .