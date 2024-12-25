شكرا لقرائتكم خبر عن دعمًا للعلاقات الثنائية.. ملك البحرين يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد والان نبدء بالتفاصيل



العلاقات الثنائية بين البلدين ونقل سموه لجلالته تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

كما حمل جلالته سموه تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، - حفظهما الله ـ. الدمام - شريف احمد - استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بقصر الصافرية، اليوم الأربعاء، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له. ‏ونقل سموه لجلالته تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، - حفظهما الله ـ. ‏وقد رحب الملك حمد بن عيسى بسموه، منوهاً بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة. ‏كما حمل جلالته سموه تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، - حفظهما الله ـ.