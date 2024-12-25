شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة": الالتزام بمواعيد الزراعة يحمي القمح من الصقيع الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشدد الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة على أهمية الالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة لمحصول القمح في مختلف مناطق المملكة، لتجنب الآثار السلبية الناجمة عن الصقيع خلال فصل الشتاء.

الصقيع وخفض إنتاجية القمح

يُعد الصقيع أحد أكبر التحديات التي تواجه زراعة القمح، حيث يتسبب في جفاف الأجزاء العلوية للأوراق، وقد يؤدي إلى ترك السنابل فارغة جزئيًا إذا حدث خلال مرحلة طرد السنابل والإزهار.

هذه التأثيرات تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وانعكاسات سلبية على المحصول.



إرشادات دعم الإنتاج

ولتجنب هذه المخاطر، ينصح الإرشاد الزراعي المزارعين بالالتزام بالمواعيد الزراعية الموصى بها لكل منطقة حسب ظروفها المناخية.

فمن خلال معرفة الوقت الأنسب للزراعة، يمكن تحسين فرص حماية المحصول من تأثيرات الصقيع، وتعزيز إنتاجية الحقول.

رؤية المملكة 2030

كما تدعو الوزارة المزارعين إلى التواصل مع مكاتب الإرشاد الزراعي للحصول على النصائح والإرشادات المحدثة حول إدارة المحاصيل، وطرق العناية بالقمح خلال المراحل الحرجة من نموه.

تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الأمن الغذائي في المملكة وضمان استدامة الإنتاج الزراعي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

والالتزام بالتوصيات الزراعية يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق موسم زراعي ناجح، وحماية المحاصيل من الظروف المناخية الصعبة، خاصة خلال فصل الشتاء.