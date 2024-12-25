شكرا لقرائتكم خبر عن للدراسات العليا.. جامعة الأميرة نورة تفتح التقديم على منح التميز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن فتح باب التقديم على ”مِنح التميُّز“ لطالبات الدراسات العليا، للبرامج المحلية التي تقدمها الجامعة، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1446 هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 29 ديسمبر الحالي، وحتى يوم الخميس 2 يناير المقبل.

ويُعنى برنامج مِنح التميُّز باستقطاب الطالبات المتميِّزات من حملة الشهادات الجامعية؛ لتمكينهن من مواصلة الدراسات العليا محليًا، وتحقيق مسيرة تعليمية متكاملة ومميَّزة في صرح جامعة الأميرة نورة. دراسات وأبحاث المرأة وتشمل مِنح التميُّز «مِنحة كلية، ومِنحة جزئية»، حيث يمكن التقديم عليها بعد صدور إشعار القبول على البرنامج الذي تقدَّمت عليه الطالبة في موقع عمادة الدراسات العُليا عبر بوابة القبول.

وتأتي مِنح التميُّز ضمن إسهامات عمادة الدراسات العليا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال إعداد كفاءات منافسة، ودعم دراسات وأبحاث المرأة، بما ينعكس أثره في مسيرة التنمية الوطنية، وفي مخرجات الاقتصاد المعرفي محليًا وعالميًا.