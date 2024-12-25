شكرا لقرائتكم خبر عن بتقنيات متطورة.. مركزي بريدة ينجح في إصلاح الغضروف الهلالي للركبة والان نبدء بالتفاصيل

عملية منظار للركبة

الدمام - شريف احمد - تمكَّن فريق جراحة العظام والمناظير بمستشفى بريدة المركزي، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، من إجراء عملية نوعية أنهت معاناة شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، كان يعاني من آلام شديدة في مفصل الركبة اليمنى وصعوبة في الحركة تسببت في توقف مفاجئ للمفصل.وأفاد تجمع القصيم الصحي أن المريض راجع قسم العيادات الخارجية وهو يشكو من ألم حاد وتوقف متكرر لحركة الركبة.وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي، تبيَّن وجود قطع شبه كامل في الغضروف الهلالي الخارجي من نوع «bucket handle tear، يمتد من الأمام إلى الخلف، مع تحرك الجزء المصاب داخل المفصل، مما تسبب في توقف الحركة بشكل متكرر.وأوضح التجمع أن الفريق الطبي، بقيادة استشاري جراحة المناظير الدكتور محمد نبوي، قرر بعد مراجعة نتائج الفحوصات ودراسة الحالة إجراء عملية منظار للركبة اليمنى تحت التخدير النصفي.وجرى خلالها استكشاف الركبة وإصلاح الغضروف الهلالي باستخدام ثلاث تقنيات متطورة في الخياطة الجراحية، وهي: الخياطة من الداخل «All Inside»، الخياطة من الداخل إلى الخارج «Inside Out»، والخياطة من الخارج إلى الداخل «Outside In».وقد تم تنفيذ العملية بخمس غرز جراحية دقيقة مع تجنب استئصال الغضروف بشكل كامل، مما أسهم في الحفاظ على الركبة وحمايتها من احتمالية الإصابة بالخشونة المبكرة، واستغرقت العملية 45 دقيقة فقط، وتكللت - ولله الحمد - بالنجاح التام، مما مكَّن المريض من العودة إلى ممارسة حياته بصورة طبيعية.