شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز أكاديمي فريد.. جامعة جدة تحقق الاعتماد الدولي ABET لبرامج البكالوريوس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت جامعة جدة، ممثلةً في كلية علوم وهندسة الحاسب، على الاعتماد الأكاديمي الدولي المرموق من المجلس الأمريكي لاعتماد البرامج الهندسية والتقنية (ABET) لعدد من برامج مرحلة البكالوريوس، وذلك دون تسجيل أي ملاحظات.

برامج تعليمية بمعايير دولية

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التميز الأكاديمي والبحثي الذي تسعى إليه جامعة جدة، ويعكس حرصها الدائم على تقديم برامج تعليمية متوافقة مع أعلى المعايير الدولية.

ويسهم هذا الاعتماد بشكل كبير في دعم خريجي الجامعة وتعزيز فرصهم في التميز والتنافس في سوق العمل على المستويين المحلي والدولي.



علامة فارقة بمسيرة الجامعة

وفي تصريح لعميد كلية علوم وهندسة الحاسب، الدكتور عبدالوهاب المزروعي، أكد أن حصول الكلية على هذا الاعتماد الدولي يمثل علامة فارقة في مسيرتها نحو تحقيق رؤية الجامعة المتمثلة في تقديم تعليم نوعي ومتقدم يلبي طموحات الطلاب ويتماشى مع المتطلبات التقنية الحديثة.

وأشار إلى أن الكلية ملتزمة بمواصلة تطوير برامجها الأكاديمية بما يواكب المستجدات التقنية العالمية، وذلك لتأهيل خريجين قادرين على مواجهة تحديات المستقبل.



وتعمل جامعة جدة بشكل مستمر على تحقيق المزيد من الاعتمادات الأكاديمية الدولية والمحلية، بما يعزز مكانتها كواحدة من الجامعات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة. وتسعى الجامعة من خلال هذه الجهود إلى ترسيخ رؤيتها المتمثلة في إعداد جيل مؤهل ومتميز يسهم في بناء مستقبل مشرق ومليء بالفرص الواعدة.