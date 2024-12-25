15 % نمو مواقف السيارات داخل المدن

سجلت مواقف السيارات المنفذة داخل المدن خلال العام الماضي نموا بـ15%، إذ بلغت المواقع المنفذة 237 موقعا، مقابل 206 مواقع خلال عام 2022، وفاق تنفيذ مواقف السيارات بمنطقة الرياض مواقف 7 مناطق مجتمعة ممثلة في: الحدود الشمالية، وجازان، وحائل، والجوف، وتبوك، والباحة، ونجران بـ29%، في وقت بلغت إعادة هندسة مواقف للمركبات 10.048 آلاف موقف.

مواقع الجنوب

أظهر رصد لـ«دوت الخليج» لبيانات الهيئة العامة للإحصاء للنقل البري للعام الماضي، 52 موقعا منفذا للسيارات داخل المدن في مناطق الجنوب، وسيطرت منطقة عسير على مواقف السيارات المنفذة كأكثر مناطق الجنوب تنفيذا، حيث بلغ إجمالي مواقع السيارات المنفذة 18 موقعا بـ35%، وحلت نجران ثانيا، بإجمالي 16 موقعا بـ31%، والباحة ثالثا، بإجمالي 14 موقعا بـ27%، وجازان في المرتبة الأخيرة بإجمالي 4 مواقع للسيارات المنفذة بـ8% على مستوى مناطق الجنوب.

النصيب الأكبر

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من مواقف السيارات المنفذة داخل المدن، حيث بلغ إجمالي المواقع المنفذة 69 موقعا بـ29%، وحلت منطقة المدينة المنورة ثانيا، بإجمالي 32 موقعا بـ14%، وجاءت القصيم ثالثا بإجمالي 25 موقعا بـ11%، ومنطقة مكة المكرمة رابعا، بإجمالي 21 موقعا بـ9%، والشرقية خامسا، بإجمالي 19 موقعا بـ8%، وعسير سادسا، بإجمالي 18 موقعا بـ7.59%.

3 مواقع

سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة في مواقع السيارات المنفذة داخل المدن، حيث بلغت 3 مواقع بـ1.26%، وحلت جازان ثانيا بإجمالي 4 مواقع بـ1.68%، وتساوت حائل والجوف ثالثا بإجمالي 5 مواقع لكل منهما بـ2%، وتبوك رابعا بإجمالي 6 مواقع بـ3%، والباحة خامسا بإجمالي 14 موقعا بـ6%، ونجران سادسا بإجمالي 16 موقعا بـ7%.

هندسة المواقف

بلغ إجمالي إعادة هندسة موقف للمركبات 10.048 آلاف موقع، وسيطرت منطقة الرياض على إعادة هندسة مواقف المركبات كأكثر مناطق المملكة، حيث بلغت إعادة هندسة مواقف للمركبات 2349 موقفا بـ23%، وحلت منطقة القصيم ثانيا بإجمالي 2188 موقفا بـ22%، والمنطقة الشرقية ثالثا بإجمالي 1108 موقفا بـ11%، وحائل رابعا بإجمالي 1037 موقفا بـ10%، وجازان خامسا بإجمالي 882 موقفا بـ9%.

أكثر المناطق في مواقف السيارات:

الرياض: 29%

المدينة المنورة: 14%

القصيم: 11%

مكة المكرمة: 9%

الشرقية: 8%

أكثر مناطق الجنوب في المواقع المنفذة:

عسير: 35%

نجران: 31%

الباحة: 27%

جازان: 8%

الأكثر في إعادة هندسة مواقف المركبات:

الرياض: 23%

القصيم: 22%

الشرقية: 11%

حائل: 10%

جازان: 9%