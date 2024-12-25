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خطوات البحث عن عمل بنظام التمكين في الضمان الاجتماعي

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اليوم - أمنية طلال 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات البحث عن عمل بنظام التمكين في الضمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يمكنك الآن إيجاد فرصة العمل المناسبة من خلال برنامج تمكين، حيث وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية برنامج تمكين المخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي، الذي يتيح العديد من فرص التدريب والتوظيف للفئات المستحقة للدعم بهدف مساعدتهم في الحصول على فرصة وظيفية جيدة.
رحلة البحث عن عمل أصبحت أسهل مع "التمكين"، يمكنك التسجيل من خلال الخطوات التالية:
  • الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.
  • إدخال جميع البيانات الشخصية والضغط على تسجيل الدخول.
  • من الخدمات المتاحة اضغط على أيقونة “مسارات التمكين”.
  • أدخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك وتشمل:
  1. الاسم.
  2. تاريخ الميلاد.
  3. المؤهل العلمي.
  4. رقم السجل المدني.
  5. رقم الهاتف المسجل على منصة أبشر.
  • اضغط على خيار نعم للإجابة على سؤال هل أنت من مستحقي دعم الضمان الاجتماعي أم لا.
  • أدخل رمز التحقق الذي يظهر أمامك.
  • اضغط على إرسال الطلب.
سوف يتم فيما بعد ترشيحك لأحد برامج التدريب والتوظيف التابعة لبرنامج تمكين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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