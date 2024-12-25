شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات البحث عن عمل بنظام التمكين في الضمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يمكنك الآن إيجاد فرصة العمل المناسبة من خلال برنامج تمكين، حيث وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية برنامج تمكين المخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي، الذي يتيح العديد من فرص التدريب والتوظيف للفئات المستحقة للدعم بهدف مساعدتهم في الحصول على فرصة وظيفية جيدة.
رحلة البحث عن عمل أصبحت أسهل مع "التمكين"، يمكنك التسجيل من خلال الخطوات التالية:
رحلة البحث عن عمل أصبحت أسهل مع "التمكين"، يمكنك التسجيل من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.
- إدخال جميع البيانات الشخصية والضغط على تسجيل الدخول.
- من الخدمات المتاحة اضغط على أيقونة “مسارات التمكين”.
- أدخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك وتشمل:
- الاسم.
- تاريخ الميلاد.
- المؤهل العلمي.
- رقم السجل المدني.
- رقم الهاتف المسجل على منصة أبشر.
- اضغط على خيار نعم للإجابة على سؤال هل أنت من مستحقي دعم الضمان الاجتماعي أم لا.
- أدخل رمز التحقق الذي يظهر أمامك.
- اضغط على إرسال الطلب.