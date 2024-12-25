شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ السليمان: دفع الكفارة واجب على ملاك الإبل المتسببة بحوادث مميتة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الشيخ عبدالسلام السليمان ، عضو هيئة كبار العلماء، عن حكم الدين في ضياع الناقة من مالكها وتسببت في مقتل شخص .

وأوضح السليمان في رده على سؤال من متابعة خلال استضافته في برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية :” لا شك أن أصحاب المواشي يجب أن يحافظوا علي مواشيهم ولا يتسببوا بأذي للأخرين ، وهناك قاعدة شرعية واضحة وهي هناك بعض الأضرار التي تحدث بسبب تفريط هؤلاء أصحاب المواشي في حفظ مواشيهم ، مما تتسبب في حوادث “.

ونوه السليمان ، بأنه يجب النظر لقانون المرور وقتها لأنها تحتاج لدراسة الحادث بالتفصيل وكيف وقع ، فربما كان صاحب السيارة كان مسرع ، فلو قرر الخبير بوجود خطأ علي صاحب الناقة بسبب تفريطه بها ، يجب علي مالكها وقتها بدفع كفارة لأهل المتضرر .