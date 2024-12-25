السعودية | الدفاع المدني يستعرض دراجة التدخل السريع وطائرات الدرون في معرض (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تستعرض المديرية العامة للدفاع المدني لزوّار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، دراجة ثلاثية للتدخل السريع في أعمال الإطفاء والإنقاذ، للوصول إلى مواقع الحوادث في الأماكن الضيقة أو المزدحمة بسرعة وكفاءة، مما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

واطلع زوّار جناح الدفاع المدني، على طائرات الدرون المخصصة لأعمال البحث والإنقاذ، التي تتميز بمرونتها وسرعة وصولها إلى الخليج 365 الوعرة، وطائرة (UD413) المصممة خصيصًا لأداء مهام المسح والتفتيش والاستطلاع الجوي، التي تُسهم بشكل كبير في تعزيز الاستعداد والاستجابة للحالات الطارئة.

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