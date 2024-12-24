شكرا لمتابعة خبر عن لقاء ودي يجمع ولي العهد ومنصور بن زايد في المخيم الشتوي بالعلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس دولة الإمارات، في المخيم الشتوي بالعلا.

وفي وقت سابق التقى ولي العهد في المخيم الشتوي برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وتتميز العلا بموقعها الفريد وتضاريسها الصحراوية الخلابة، بما في ذلك الكثبان الرملية والأدوية، كما أنها تشتهر بمناخها المعتدل في فصل الشتاء، مما يجعلها وجهة سياحية جذابة خلال هذه الفترة.