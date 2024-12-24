شكرا لمتابعة خبر عن باحث في الربع الخالي ينفي إشاعات الرمال المتحركة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفى الباحث والمختص في الربع الخالي، ناصر الوهبي، ما يُشاع عن وجود رمال متحركة تبتلع من يعبر عليها في صحراء الربع الخالي، مؤكدًا أن هذه القصص ليست سوى أساطير قديمة.

وقال الوهبي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “‏لا صحة لما يشاع عن وجود رمال متحركة تبتلع من يعبر عليها في الربع الخالي، وهي إشاعات وأساطير تكررت قديمًا وحديثًا”.

وقد انتشرت الشائعات عن وجود رمال متحركة تبتلع من يعبر عليها في صحراء الربع الخالي على مر السنين، مما جعلها جزءًا من المعتقدات الشعبية.

ويعد الربع الخالي أكبر صحراء رملية متصلة في العالم، ويغطي مساحة 430,000 كم²، ما يعادل 67.7% من التجمعات الرملية في المملكة، كما يمتد طولها 1,000 كم وعرضها 500 كم، وتتميز بكثبان رملية يصل ارتفاعها إلى 300 متر.