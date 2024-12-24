تمديد عمل عيادات الأسنان بالقصيم

وأوضح التجمع أن التمديد شمل أربعة مراكز صحية في المرحلة الأولى بمدينة بريدة، وهي: مركز الرعاية الصحية الأولية في الفايزية بعيادتين تعملان من الساعة 4:00 مساءً حتى 12:00 صباحًا، ومركز الرعاية الصحية الأولية في الأفق بعيادتين تعملان من الساعة 4:00 مساءً حتى 12:00 صباحًا، ومركز الرعاية الصحية الأولية في المنتزه بعيادة واحدة تعمل من الساعة 4:00 مساءً حتى 12:00 صباحًا، ومركز الرعاية الصحية الأولية في السالمية بعيادتين تعملان من الساعة 4:00 مساءً حتى 12:00 صباحًا.
ولفت التجمع إلى أن العيادات المسائية الممتدة ستستقبل المستفيدين من يوم الأحد إلى يوم الخميس، مع إتاحة خدمة حجز المواعيد عبر تطبيق «صحتي»، لتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية بشكل منظم وسريع.
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