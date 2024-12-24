تمديد عمل عيادات الأسنان بالقصيم

أعلن تجمع القصيم الصحي عن تمديد ساعات عمل عيادات الأسنان خلال الفترة المسائية، ضمن المرحلة الأولى لمراكز الرعاية الصحية الأولية، بهدف تسهيل وصول المراجعين إلى خدمات طب الأسنان، وتلبية احتياجاتهم الصحية.

وأوضح التجمع أن التمديد شمل أربعة مراكز صحية في المرحلة الأولى بمدينة بريدة، وهي: مركز الرعاية الصحية الأولية في الفايزية بعيادتين تعملان من الساعة 4:00 مساءً حتى 12:00 صباحًا، ومركز الرعاية الصحية الأولية في الأفق بعيادتين تعملان من الساعة 4:00 مساءً حتى 12:00 صباحًا، ومركز الرعاية الصحية الأولية في المنتزه بعيادة واحدة تعمل من الساعة 4:00 مساءً حتى 12:00 صباحًا، ومركز الرعاية الصحية الأولية في السالمية بعيادتين تعملان من الساعة 4:00 مساءً حتى 12:00 صباحًا.

ولفت التجمع إلى أن العيادات المسائية الممتدة ستستقبل المستفيدين من يوم الأحد إلى يوم الخميس، مع إتاحة خدمة حجز المواعيد عبر تطبيق «صحتي»، لتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية بشكل منظم وسريع.