شكرا لمتابعة خبر عن موضي الكنهل تتألق في عالم الرياضات الإلكترونية بإنجازات تاريخية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تواصل الشابة موضي الكنهل تحقيق النجاحات في عالم الرياضات الإلكترونية ، لتصبح أول لاعبة سعودية تنافس عالمياً وتحقق المركز السابع في بطولة VALORANT Game Changers EMEA.

وبالإضافة إلى حصول الكنهل علي أفضل لاعبه سعودية لسنة 2022 و2023 ، فقد حصلت علي عدة ألقاب في العام الجاري ومنها المركز الثاني في بطولتي GameChangers EMEA وجائزة أفضل لاعبة MVP في البطولات بالمملكة ، لتترشح لجائزة أفضل لاعبة لعام 2024 .

وكانت الكنهل قد صرحت خلال مشاركتها في ملتقى صناع التأثير الذي نظمته وزارة الإعلام بأنها واجهت عدة تحديات المجتمعية ، لأنّ المجتمع لم يكن متقبلًا لفكرة أن تكون فتاة لاعبة محترفة، وأشارت إلى الصعوبة البالغة في التوفيق بين دراستها الجامعية واحترافها للألعاب الإلكترونية، فرغم تخصصها في الهندسة الكهربائية، الذي يتطلّب جهدًا كبيرًا، كانت تقضي خمس ساعات يوميًّا في التدريب، إلى جانب الاستعداد للامتحانات والاختبارات لكنها تغلّبت على هذه التحديات بالإصرار والتنظيم، مؤكدة: “كل شيء يصبح أسهل مع الوقت والسنوات”.

وأشادت “الكنهل بالدعم الكبير الذي تقدمه المملكة لهذا المجال، ووصفت الوقت الحالي بأنه الأفضل لدخول الفتيات في الرياضات الإلكترونية، وقالت: “المملكة اليوم هي مستقبل الرياضات الإلكترونية، وإن لم تكن الأفضل الآن فهي بالتأكيد في طريقها لذلك، والكثير من الفتيات الموهوبات يمتلكن الإمكانيات، والآن هو الوقت الأمثل لإثبات أنفسهن”.