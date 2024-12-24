شكرا لمتابعة خبر عن مهندسة شاركت في تصميم محطة المركز المالي: حلمنا وحققنا بدعم ولي العهد..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المواطنة روان الدوسري ، المهندسة المعمارية أنها كانت تطمح للعمل في صرح كبير مثل محطة المركز المالي في قطار الرياض .

وقالت روان خلال حديثها للعربية: ” بدأت في العمل تحت إشراف شركة زها حديد و شركة بكتل الإمريكية ” تحالف باكس” منذ عام 2014 والمستمر لليوم ، وكان المشروع في البدايات كان مجرد تطوير تصميم علي الورق واستمر لسنوات وبدأنا في الحفر بنهاية عام 2016 “.

وأعربت روان عن فخرها بتصميم المشروع علي الواقع ، مؤكده بأن هذا المشروع ليس سهلاً ، وخصوصا في هذه البيئة والمعتاد بأن تكون مخصصة للرجال أكثر .

ونوهت روان بأن هذا الفضل يرجع لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والذي أعطي الفرصة للنساء ، وهذا ماجعلها تستمر في هذا العمل العظيم وتراه علي أرض الواقع وبتجارب الناس .