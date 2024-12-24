ورش عمل في أبها وحائل للتوعية بتعديلات نظام العمل

وقد شهدت هذه الورش مشاركة عدد من المتخصصين في مجال الموارد البشرية وممثلين عن القطاع الخاص، وركزت النقاشات خلالها على تعزيز ثقافة التميز والتعاون في بيئة العمل، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في دعم وتطوير القوى العاملة الوطنية.
تأتي هذه الجهود كجزء من مبادرات الوزارة المستمرة لتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الوعي بالتعديلات، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتقديم تجربة مهنية متميزة للمستفيدين.
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