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ورش عمل في أبها وحائل للتوعية بتعديلات نظام العمل

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في إطار التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير بيئة العمل المحلية، ودعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع العمل، نظمت الوزارة، ممثلةً في وكالة سياسات سوق العمل، ورش عمل توعوية حول تعديلات نظام العمل في كل من مدينتي أبها وحائل.

وقد شهدت هذه الورش مشاركة عدد من المتخصصين في مجال الموارد البشرية وممثلين عن القطاع الخاص، وركزت النقاشات خلالها على تعزيز ثقافة التميز والتعاون في بيئة العمل، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في دعم وتطوير القوى العاملة الوطنية.

تأتي هذه الجهود كجزء من مبادرات الوزارة المستمرة لتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الوعي بالتعديلات، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتقديم تجربة مهنية متميزة للمستفيدين.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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