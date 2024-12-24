استعراض خطط رفع الجاهزية والخطط التشغيلية لحج 1446

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل، اليوم، اجتماع اللجنة بالإمارة في العاصمة المقدسة، وتخلله مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالحج والعمرة. وأكد الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز ضرورة مضاعفة الجهود والأعمال استعدادًا لموسم حج العام الحالي 1446هــ ، ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

واستعرضت اللجنة خطط رفع الجاهزية والخطط التشغيلية للجهات المعنية استعدادًا لحج هذا العام ، إضافة إلى المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها والرامية لتسهيل الرحلة الإيمانية للحجيج ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، كذلك جاهزية المركز الموحد للتنسيق والمتابعة الميدانية خلال موسم الحج والذي يتولى مهمة التنسيق بين الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن والمعالجة الفورية للملاحظات المرصودة.

وتطرقت اللجنة إلى آخر المستجدات في جانب متابعة أوضاع إجراءات تصاريح إسكان الحجاج. وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها مؤشرات أداء العمرة والقدوم والمغادرة والأعمال والخدمات المقدمة للمعتمرين.