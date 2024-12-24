القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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