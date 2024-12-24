مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة. كما أقر المجلس تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وذلك على النحو الوارد في القرار.

مباحثات سياسية

وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على فحوى لقاء ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، إضافة إلى بحث التطورات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وتناول المجلس، مستجدات التعاون القائم بين المملكة ودول العالم ومنظماته، وما تحقق على صعيد العمل المشترك من خطوات وإنجازات ستسهم في توطيد الروابط الإقليمية والدولية، ودعم المساعي الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية، وخدمة القضايا العربية.

ترحيب سعودي

ورحّب المجلس في هذا السياق، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين من المنظمة الأممية وبلدان وهيئات دولية، مثمناً الموقف الإيجابي للدول التي صوتت للقرار الذي قدمته النرويج بالشراكة مع المملكة.

مساعي السلام في السودان

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة خلال الاجتماع التشاوري (الثالث) بين المنظمات متعددة الأطراف الراعية لمبادرات السلام في السودان؛ من ضرورة إنهاء الصراع وتعزيز الاستجابة الإنسانية في هذا البلد الشقيق، والعمل على تمهيد مستقبل سياسي يضمن أمنه واستقراره، وصيانة وحدته وسيادته واستقلاله.

وأثنى المجلس، على نتائج الدورة (الأولى) لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الذي تم إنشاؤه بناءً على مقترح تقدمت به المملكة انطلاقاً من مبدئها الراسخ تجاه صون الأمن العربي، وتنسيق الجهود المشتركة في كل ما من شأنه الحفاظ على مصالح الدول العربية ورعاية مقدراتها.

الشأن المحلي

ونوّه مجلس الوزراء بما حققته الجهات الحكومية من تقدم كبير في قياس التحول الرقمي لعام 2024م، مجسدة بذلك التطلعات المنشودة نحو مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، والرقي بجودة الحياة، وزيادة تيسير مزاولة الأعمال التجارية، وتمكين القدرة التنافسية، والصعود إلى درجات متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية.

وبين وزير الإعلام أن المجلس، أشاد بمضامين المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والثقافية والإعلامية المنعقدة خلال الأيام الماضية في الرياض، التي باتت وجهة دولية للعلم والمعرفة والاستثمار والابتكار في مختلف المجالات، مستندة إلى ما وصلت إليه المملكة من نهضة شاملة على جميع الصعد والمستويات.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- التباحث مع الجانبين الطاجيكي والباكستاني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية.

- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإسباني.

- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين المملكة والكويت.

- التباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية.

- التباحث في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون بين المملكة ومنظمة العمل الدولية في شأن برنامجي الموظفين الفنيين المبتدئين، والانتداب.

- مذكرة تفاهم بين جامعة أم القرى والهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

- التباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التصحر.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية في جمهورية أوزبكستان.

- تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وذلك على النحو الوارد في القرار.

- الموافقة على الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة.

الترقيات والتعيينات

ــ ترقية سعد بن ناصر الربيع إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (15) بقوات الدفاع الجوي.

ــ تعيين سامي بن ناصر السعيد على وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (15) بوزارة التعليم.

ــ ترقية جبران بن مفرح صمان إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة الحرس الوطني.

ــ تعيين عثمان بن إبراهيم العثمان على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (14) بوزارة التعليم.