السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً الى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، الحدود الشمالية والشرقية, في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير،الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك الخليج 365 كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل الى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل الى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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