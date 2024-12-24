السعودية | مصادرة 1.9 طن من الأغذية الفاسدة في جدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت أمانة محافظة جدة معملًا مخالفًا لتصنيع المخبوزات في حي “مريخ” لعمله دون تراخيص نظامية وافتقاره للاشتراطات الصحية، حيث صادرت الأمانة 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة أثناء المداهمة.

وأوضحت الأمانة أن الموقع كان يعاني من تدنٍ واضح في مستوى النظافة، مع وجود عمالة تعمل دون كروت صحية حيث تمكنت الفرق الميدانية من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المخالفة، منها 1.2 طن من المخبوزات، و400 كيلو دقيق، و140 كيلو سمن مُتلَف، و150 كيلو من السكر المخزن بطرق غير سليمة كما رُصدت معدات تصنيع غير مطابقة للاشتراطات الصحية، منها 3 مكائن عجن تعمل في ظروف صحية سيئة.

وباشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث قامت هيئة الغذاء والدواء بتتبع مصادر المواد الغذائية الأولية، وتولت بلدية أم السلم الفرعية إتلاف جميع المواد المصادرة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإغلاق الموقع بالتعاون مع فريق “إجادة” وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وشاركت كلٌّ من إدارة السكن الجماعي وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء وإجادة والضبط الميداني مع الفرق الميدانية التابعة لبلدية أم السلم في المداهمة كما أكدت أمانة جدة استمرار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق الأنظمة الصحية وحماية صحة السكان وسلامتهم.

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