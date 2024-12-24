السعودية | فهد الحمود نائبًا للمشرف على الإدارة والتحرير في صحيفة “رسالة الجامعة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

صدر قرار رئيس جامعة الملك سعود المكلف، الدكتور عبدالله السلمان، بتكليف الزميل فهد بن حمود العنزي نائبًا للمشرف على الإدارة والتحرير في صحيفة رسالة الجامعة.

ويأتي هذا التكليف تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة امتدت لأكثر من 15 عامًا في الصحيفة، تنقل خلالها بين أقسامها، إلى جانب تجربته الواسعة في العمل الصحفي بمجموعة من الصحف والمجلات. بدأ الزميل فهد مسيرته المهنية في صحيفة الشرق ومجلة فواصل، حيث أشرف على ملف المجتمع، قبل أن ينتقل للعمل في صحيفة المدينة، ومجلة kicker النسخة العربية، بالإضافة إلى صحيفة عاجل.

لم تقتصر خبرات الزميل الحمود على الصحافة المكتوبة فحسب، بل شملت أيضًا التجارب التلفزيونية والإذاعية، حيث عمل معدًا في القناة السعودية الأولى والثقافية، وقناة روتانا خليجية من خلال برنامج الأسبوع في ساعة لثلاثة مواسم. كما شارك في إعداد برامج على قناة SBC التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وعمل أيضًا في إذاعة MBC من خلال برنامج بوليتيكا.

إلى جانب عمله الصحفي والإعلامي، شارك الزميل الحمود في عدد من المراكز الإعلامية، كان آخرها في المنتدى السعودي للإعلام. كما أنه عضو في العديد من الجمعيات المتخصصة في مجال الإعلام، مما يعكس مكانته كإعلامي متمرس يجمع بين الخبرة والتنوع المهني.

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