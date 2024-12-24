شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع القصيم الصحي.. تمديد عمل عيادات الأسنان في الفترة المسائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع القصيم الصحي عن تمديد ساعات العمل لعيادات الأسنان خلال الفترة المسائية، ضمن المرحلة الأولى في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بهدف تسهيل وصول المراجعين إلى خدمات طب الأسنان وتلبية احتياجاتهم الصحية.

وأشار التجمع إلى أن التمديد شمل أربعة مراكز صحية في المرحلة الأولى بمدينة بريدة ، وهي: مركز الرعاية الصحية الأولية بالفايزية بعيادتين تعملان من الساعة 4:00 مساءً حتى 12:00 صباحًا ، و مركز الرعاية الصحية الأولية بالأفق بعيادتين تعملان من الساعة 4:00 مساءً حتى 12:00 صباحًا ، و مركز الرعاية الصحية الأولية بالمنتزه بعيادة واحدة تعمل من الساعة 4:00 مساءً حتى 12:00 صباحًا ، و مركز الرعاية الصحية الأولية بالسالمية بعيادتين تعملان من الساعة 4:00 مساءً حتى 12:00 صباحًا .



تسهيل الخدمات



لفت التجمع إلى أن العيادات المسائية الممتدة تستقبل المستفيدين من يوم الأحد إلى يوم الخميس ، مع إتاحة خدمة حجز المواعيد عبر تطبيق صحتي لتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية بشكل منظم وسريع.

ودعا تجمع القصيم الصحي المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من هذه الخدمات، مؤكدًا استمراره في تطوير الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات المجتمع بكفاءة عالية.