شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة دقيقة بتخصصي بريدة تنقذ حياة مقيم بعد تهتك بالقصبة الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح الفريق الطبي في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، في إنقاذ حياة مقيم يبلغ من العمر 30 عامًا، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الصدر والجهاز التنفسي إثر سقوط جسم ثقيل "رافعة" عليه أثناء العمل.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المصاب وصل إلى قسم الطوارئ وهو بحالة حرجة "إنقاذ الحياة"، حيث يعاني من اضطراب في الوعي ونقص حاد في الأكسجين بالدم حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، مع وجود كميات كبيرة من الهواء تحت الجلد وفي عضلات الرقبة والصدر، وتسرب هوائي شديد من أنابيب الصدر الموضوعة بشكل إسعافي.

فحوصات طبية



وبعد إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، بما فيها المنظار القصبي الهوائي، تبين وجود قطع كامل بالقصبة الهوائية الأساسية "الرغامي"، وتهتك وانفصال في القصبة الرئيسية اليمنى.

وعلى الفور، نُقل المريض إلى غرفة العمليات، حيث أُجريت له عملية جراحية دقيقة "فتح صدر أيمن" على ثلاث مراحل شملت المرحلة الأولى وضع أنبوب تهوية في القصبة الرئيسية اليسرى، تلتها مرحلة ترميم وإصلاح القصبة الرئيسية اليمنى، وأخيرًا مرحلة إعادة توصيل القصبتين الرئيسيتين مع القصبة الهوائية الأساسية، ودعم الإصلاح بعضلات الصدر.

نجاح العملية



أكد التجمع أن العملية تكللت بالنجاح، واستقرت حالة المريض بفضل الله، ثم بجهود فريق جراحة الصدر والتخدير، وعاد مستوى الأكسجين إلى وضعه الطبيعي، نُقل المريض بعد ذلك إلى العناية المركزة.

وأظهرت الفحوصات بالمنظار بعد أيام نجاح العملية بشكل كامل وعدم وجود أي تسريبات، وغادر المريض المستشفى بعد قضاء فترة ملاحظة وهو يتمتع بصحة جيدة، معبرًا عن امتنانه للفريق الطبي الذي أسهم في إنقاذ حياته.

يذكر أن إصابات القصبة الهوائية تمثل حالات نادرة بين مرضى حوادث العنق والصدر (0.5-2%) لكنها تهدد الحياة بنسبة تفوق 50% إذا تأخر التدخل، فيما تصل معدلات النجاح إلى 90% عند الاستجابة الفورية، مما يبرز أهمية جاهزية الفرق الطبية لمواجهة هذه الطوارئ وإنقاذ الأرواح.