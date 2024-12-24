بينالي الفنون الإسلامية 2025 يكشف عن القائمة الكاملة من الفنانين المشاركين وأعمالهم الفنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة بينالي الدرعية عن القائمة الكاملة من الفنانين المشاركين في النسخة الثانية من بينالي الفنون الإسلامية، والمقرر افتتاحها في 25 يناير 2025 في صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وسيعرض البينالي بعضاً من أهم كنوز الحضارة الإسلامية، جنباً إلى جنب مع أعمال فريدة من الفن المعاصر، وذلك في سلسلة غنية تُبرز تواصل العطاء الفني للحضارة الإسلامية، وتتيح للزوار التعرف على سبل التعبير الفني عن الإيمان عبر الحس والفكر والإبداع.

سيقدم البينالي أعمالاً لأكثر من 30 فناناً من المملكة العربية السعودية ومختلف أنحاء العالم، موزعة على عدة مساحات داخلية وخارجية.

وسيتولى الفنان السعودي مهند شونو منصب القيم الفني لأعمال الفن المعاصر، بمساعدة القيمتين الفنيتين المعاونتين جوانا شوفالييه وأمينة دياب.

وقد قام شونو، إلى جانب المدراء الفنيين جوليان رابي وأمين جعفر وعبدالرحمن عزام، بتكليف الفنانين المشاركين بتنفيذ أعمال جديدة ستعرض في حوار متناغم مع التحف التاريخية الإسلامية.

ويمثل عنوان البينالي "وما بينهما" النقطة التي تتمحور حولها أعمال الفن المعاصر. يتجاوز هذا العنوان الأفكار المبسطة والسجالات الثقافية، ليقدم أسلوباً في التعاون من أجل رؤية مشتركة في الاستيعاب والخيال والقراءة.

استلهم العديد من الفنانين أعمالهم من عناصر ثابتة في المقدسات والطبيعة، وحرصوا في ذات الوقت على مخاطبة قلوب الزوار عبر منحهم تجربة متنوعة يتأملون من خلالها في مواضيع مثل المكان والزمان والنور.

كما تبحث هذه الأعمال في علاقة الخلق بالخالق، وتقدم رؤية حول آليات الحفاظ على الثقافة واستمراريتها، وذلك عبر دراسة التحولات الراهنة التي تشهدها المملكة.

وستظهر الأعمال الفنية الجديدة جنباً إلى جنب مع تحف تاريخية تضم مقتنيات دينية وخرائط ومجوهرات، وذلك على امتداد خمس صالات عرض داخلية وعدة مساحات خارجية تحت مظلات صالة الحجاج الغربية، وتحديداً في قسم المظلة.

تستلهم هذه الأعمال مواضيعها من مفهوم الحديقة في الحضارة الإسلامية، مع التركيز على عالم الطبيعة والتصميم التقليدي للحدائق الإسلامية، كما تتطرق لعدد من القضايا البيئية والاجتماعية المعاصرة.

هذا القسم موزع على أربع مسارات تمثل دعوة للزوار للتفكر والتعلم والتأمل والحوار.

وعن معايير اختياره للفنانين، صرح السيد مهند شونو بالقول: "تعاملت مع دوري كقيّم فني لأعمال الفن المعاصر بصفتي فناناً بالدرجة الأولى، حيث بحثت عن الفنانين الذين ألهموني وأُعجبت بأعمالهم ووجدت فيها انعكاساً لرؤيتي الفنية.

كان من المهم بالنسبة لي أن أضم أسماء جديدة وأخرى معروفة، حرصاً على إتاحة المجال لمشاركة شاملة ومتنوعة."

ويتألف بينالي الفنون الإسلامية 2025 من سبعة أقسام هي البداية، المدار، المقتني، المظلة، المكرمة، المنورة، والمصلى، تتوزع على صالات عرض ومساحات خارجية متعددة على مساحة أكثر من 100,000 متر مربع.

قائمة الفنانين المشاركين (قابلة للتغيير)

فاطمة عبدالهادي، بلال علاف، ناصر الزياني، أحمد عنقاوي، عبدالقادر بن شامة، غابرييل تشايلي، سعيد جبعان، لويس غيوم، جوانا حاجي توما وخليل جريج، بشائر هوساوي، هايلوزويك/ديزايرز (هيمالي سينغ سوين وديفيد سوين تابيسير)، نور جعودة، تمارا كالو، رايا قسيسية، آصف خان، لوسيا كوخ، تاكاشي كوريباياشي، أحمد ماطر، مهدي مطشر، تيمو ناصري، حياة أسامة، نوهيمي بيريز، عمران قريشي، أنهار سالم، أركانجيلو ساسولينو، سلافز أند تترز، إقراء تنوير وإحسان الحق، شاروي تساي، عاصم واقف، آلاء يونس، وعثمان یوسفزاده.

القيّمون الفنيون

يشرف على بينالي الفنون الإسلامية لعام 2025 كل من المدراء الفنيين الدكتور جوليان رابي، الباحث المتميز والمحاضر السابق في مجال العمارة والفن الإسلامي في جامعة أكسفورد، والمدير السابق للمتحف الوطني للفن الآسيوي في مؤسسة سميثسونيان، والذي شارك كعضو في فريق القيمين الفنيين في النسخة الافتتاحية من بينالي الفنون الإسلامية؛ والدكتور أمين جعفر، الذي يتولى أيضاً إدارة مجموعة آل ثاني، ويركز في عمله الأكاديمي على نقاط الالتقاء بين الثقافات الأوروبية والآسيوية؛ والمؤرخ والمؤلف المعروف الدكتور عبدالرحمن عزام، الذي كان أحد كبار المستشارين في معرض ومنتدى المدار ضمن النسخة الأولى من بينالي الفنون الإسلامية عام 2023.

كما ينضم إليهم الفنان السعودي مهند شونو بصفته القيّم الفني لأعمال الفن المعاصر، والذي مثل المملكة العربية السعودية في بينالي البندقية 59، وكان أحد الفنانين المشاركين في النسخة الأولى من بينالي الفنون الإسلامية.

كما يضم فريق القيمين الفنيين كلاً من ماسة الكتبي (مدير معرض المدار)، رضوان أحمد (قيّم فني)، هيذر إيكر (قيّم فني)، ويليام روبنسون (قيّم فني)، ماريكا سردار (قيّم فني)، جوانا شوفالييه (قيّم فني معاون)، أمينة دياب (قيّم فني معاون)، سارة العبدلي (قيّم فني مساعد)، بلال بدت (قيّم فني مساعد)، فيّ بهبهاني (قيّم فني مساعد)، ووين وين (قيّم فني مساعد).