شكرا لقرائتكم خبر "شتاء جدة".. حكاية سياحية وثقافية وترفيهية تناسب كل الأذواق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت فعاليات برنامج شتاء السعودية 2024 "شتانا حكاية" في استقطاب العديد من الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها؛ وذلك بفضل تنوع الوجهات والفعاليات والتجارب الترفيهية والفنية والتسويقية والتاريخية، التي تناسب كل الأذواق والأعمار، حيث تتميز جدة بمكانة تاريخية وحضارية تمزج بين المتعة والمرح والترفيه وبين الأصالة والتراث والفنون، والهوية البحرية التي تتميّز بها المحافظة.

وتواصل المنطقة التاريخية، المعروفة بـ"البلد"، استقطاب المزيد من الزوار والسياح؛ من خلال العروض الثقافية والحرف اليدوية ذات الأهمية التاريخية والثقافية التي تربط الجيل الحالي بالماضي، حيث تحتضن جدة التاريخية أيضًا فعالية "حي جميل" الذي يثري ذكريات الزوار بفعاليات مميزة ثقافية وفنية، حيث يشجع حي جميل على الإبداع والصناعة المحلية، إلى جانب العديد من الفعاليات الأخرى التي تفتح الطريق أمام السائح، ليخوض رحلة بين أروقة التاريخ وعبق التراث، إذ تعتبر تلك المنطقة هي مركز جدة التاريخي العريق والشهير والمتميز، والذي أدرجته منظمة اليونيسكو ضمن مواقع التراث العالمي.

ولعشاق أجواء المرح والمغامرات والمناخ الحماسي التفاعلي، فيمكن خوض تجربة بحرية في جزر بياضة المرجانية، أو من خلال جولة بسيارة برمائية، أو الاستمتاع بالشواطئ المختلفة أو من خلال جولة على واجهة جدة البحرية أو كورنيش أبحر، أو من خلال "حديقة الأمير ماجد"، و"ملاهي حديقة الشلال"، أو "حلبة ذا تراك" لعربات الكارتينج والسرعة والتشويق.

ويقدم تقويم شتاء السعودية 2024 خارطة فعاليات متنوعة تناسب جميع الفئات والأذواق والأعمار، منذ انطلاقه في مطلع شهر أكتوبر الماضي ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، عبر سبع وجهات سياحية مميزة تضم (العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.

ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية، وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.