شكرا لمتابعة خبر عن سقوط أمطار غزيرة على خط الساحل بالليث .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد خط الساحل شمال الليث سقوط أمطار غزيرة صباح اليوم الثلاثاء، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول.

وكشف مقطع فيديو لحظة سقوط أمطار الخير الغزيرة وامتلاء طرقات الليث بمياه الأمطار وتساقط البرد .

كما شهد حي الشرائع في مكة المكرمة سقوط أمطار غزيرة ليلة أمس، حيث بلغت درجة الحرارة 19 مئوية .

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، والشرقية.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.