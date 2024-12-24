شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: تشكل حزام من السحب يمتد من وسط الغربية حتى الكويت .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك خبير المناخ زياد الجهني، مقطع فيديو من صور الأقمار الصناعية الطبيعية لتشكل حزام من السحب يمتد من وسط الغربية حتى دولة الكويت.

وعلّق الجهني على المقطع الذي قام بنشره قائلاً:” تشكل حزام من السحب يمتد من وسط الغربية حتى دولة الكويت، مرورًا بمنطقة الرياض و القصيم و الشرقية والحدود الشمالية.”

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، والشرقية.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.