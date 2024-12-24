شكرا لقرائتكم خبر عن بدلالات تعكس دورها الجوهري.. "الأمن الغذائي" تُطلق هويتها الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

هوية تعكس القيادة

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للأمن الغذائي هويتها البصرية الجديدة اليوم الثلاثاء، تجسيدًا لرؤيتها للريادة في قيادة جهود الأمن الغذائي، وضمان استدامة وموثوقية السلع الغذائية.وبهوية مستلهمة تحمل دلالات جوهرية بعناصرها البصرية التي تعكس أبعادًا إستراتيجية، وخطوات مدروسة وبصيرة تستشرف المستقبل.وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الهوية الجديدة تعكس دورها المحوري الذي تقوده الهيئة في سبيل الرّيادة في قيادة جهود الأمن الغذائي، وكجهة منظمة ومراقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأن الأمن الغذائي.وأضاف، أن هذا الإطلاق يمثل خطوة انتقالية وتحولًا يواكب ما تهدف إليه الهيئة في تعزيز وتطوير قطاع السلع الغذائية عبر تنظيم محكم وتحليل دقيق للأسواق، واستجابة فعّالة لحالات الطوارئ، مع السعي لضمان استدامة الأمن الغذائي في المملكة.ومن قصة طموح يعانق السّماء، وخطط مبتكرة تجسّد تطلعات وطننا الطّموح، جاءت الهوية الجديدة للهيئة العامة للأمن الغذائي، بمعانٍ وقيم متسقة مع رسالتها، تمثلت بالرّعاية البيئية والزراعية، والشموخ والعطاء، رمزًا لثراء الوطن الزراعي، وتعبيرًا عن الحماية والأمن، أتت راسمةً لمفاهيم الاستدامة والاستمرارية.