شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتعزيز الصحة وجودة الحياة في جامعة الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور طريف الأعمى، يوم أمس الاثنين، برنامج "الجامعة المعززة للصحة"، الذي يهدف إلى تعزيز الصحة في البيئة الجامعية وتحسين جودة الحياة للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

شهد الحدث حضور المشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة، الدكتور محمد نضر خاشقجي، وعدد من القيادات والمسؤولين بالجامعة.



وأكد مدير مركز تعزيز الصحة بالجامعة، الدكتور سامي الزهراني، أن البرنامج يأتي استجابة لمعايير منظمة الصحة العالمية للجامعات المعززة للصحة، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة.



صحة الجامعة



أوضح أن البرنامج يسعى إلى تعزيز صحة مجتمع الجامعة وتمكينهم من المشاركة في المجالات الصحية والبيئية والتنموية.



وأضاف الزهراني أن البرنامج يعتمد على إشراك المجتمع الجامعي والمجتمع العام، من خلال إطلاق العديد من المبادرات بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، مما يعكس دوره كمشروع تنموي يخدم الصحة العامة.



فيما أشاد الدكتور محمد خاشقجي بالمبادرات المتميزة التي يقدمها البرنامج، ودوره في دعم صحة ورفاهية طلاب ومنسوبي الجامعة، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية.