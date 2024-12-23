شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الملك.. منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يومي 24 و25 فبراير المقبل، منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

ويُعقد المؤتمر تحت عنوان "استكشاف مستقبل الاستجابة الإنسانية"، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض، وبمشاركة عدد من القادة والمانحين والعاملين والخبراء في مجال العمل الإنساني من مختلف دول العالم.

وذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.

10 أعوام على تأسيس المركز

سيتضمن المؤتمر الذي يعقد بالتزامن مع مرور 10 أعوام على تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة، عدة جلسات حوارية رفيعة المستوى، بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين من داخل وخارج المملكة.

وستدور الجلسات عن دور الدبلوماسية الإنسانية في النزاعات والكوارث، ووصول المساعدات الإنسانية وسلال الإمداد، ومعالجة النزوح في عصر الصراعات المتزايدة والكوارث الطبيعية.

فضلًا عن عقد جلسات نقاشية وجانبية وورش عمل وفعاليات أخرى متنوعة.

رابط الحصول على المعلومات

للراغبين في التسجيل ومعرفة المزيد من المعلومات عن المنتدى من خلال هذا الرابط الإلكتروني.