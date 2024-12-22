اخبار السعوديه

القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

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المناطق الجبلية بلا طرق ترابية

سجلت أطوال الطرق الترابية الممهدة القائمة والجديدة خلال العام الماضي 48.711 كم، حيث بلغ إجمالي أطوال القائمة 48.322 كم بـ99%، مقابل 389 كم...

73346f6028.jpgجازان: عبدالله سهل
0beb2d3b3b.jpg21 جمادى الآخرة 1446 هـ

مواقع توظيف تسلب العاطلين برسوم وهمية

انتشرت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواقع وهمية للتوظيف؛ مستغلين حاجة الباحثين عن العمل، وتستخدم الإعلانات...

icon-byline.pngجدة : نجلاء الحربي
icon-clock.png21 جمادى الآخرة 1446 هـ

11 مليارا تكلفة التنمية الريفية الزراعية

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للزراعة، الدكتور سليمان الخطيب، أن إجمالي تكلفة برنامج التنمية الريفية الزراعية...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png21 جمادى الآخرة 1446 هـ

15 يوما لتجديد ترخيص المحاماة

أكد وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي، ولن يستغرق أكثر من 15 يوما من تقديم الطلب المكتمل،...

icon-byline.pngالرياض:
icon-clock.png21 جمادى الآخرة 1446 هـ

توظيف الذكاء الصناعي عبر منصة بلدي

أكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة الزيتوني، تسخير الأمانة للتكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الصناعي التوليدي، والسعي...

icon-byline.png‏مكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png21 جمادى الآخرة 1446 هـ

تحسين المشهد الحضري بالشرقية

بدأت أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ أعمال تأهيل وأنسنة نوافذ الشوارع (الممرات بين المنازل)، داخل الأحياء السكنية بمدينة الظهران، التي...

icon-byline.pngالدمام: دوت الخليج
icon-clock.png21 جمادى الآخرة 1446 هـ

وزير النقل يطلق منصة مستنداتك

دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، مشروع تأسيس وتشغيل وصيانة مركز الرقمنة والمعالجة الفنية بالوزارة وفروعها،...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png21 جمادى الآخرة 1446 هـ

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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