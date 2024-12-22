القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

المناطق الجبلية بلا طرق ترابية سجلت أطوال الطرق الترابية الممهدة القائمة والجديدة خلال العام الماضي 48.711 كم، حيث بلغ إجمالي أطوال القائمة 48.322 كم بـ99%، مقابل 389 كم... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 21 جمادى الآخرة 1446 هـ 21 جمادى الآخرة 1446 هـ مواقع توظيف تسلب العاطلين برسوم وهمية انتشرت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواقع وهمية للتوظيف؛ مستغلين حاجة الباحثين عن العمل، وتستخدم الإعلانات... جدة : نجلاء الحربي جدة : نجلاء الحربي 21 جمادى الآخرة 1446 هـ 21 جمادى الآخرة 1446 هـ 11 مليارا تكلفة التنمية الريفية الزراعية أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للزراعة، الدكتور سليمان الخطيب، أن إجمالي تكلفة برنامج التنمية الريفية الزراعية... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 21 جمادى الآخرة 1446 هـ 21 جمادى الآخرة 1446 هـ 15 يوما لتجديد ترخيص المحاماة أكد وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي، ولن يستغرق أكثر من 15 يوما من تقديم الطلب المكتمل،... الرياض: الرياض: دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1446 هـ 21 جمادى الآخرة 1446 هـ توظيف الذكاء الصناعي عبر منصة بلدي أكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة الزيتوني، تسخير الأمانة للتكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الصناعي التوليدي، والسعي... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1446 هـ 21 جمادى الآخرة 1446 هـ تحسين المشهد الحضري بالشرقية بدأت أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ أعمال تأهيل وأنسنة نوافذ الشوارع (الممرات بين المنازل)، داخل الأحياء السكنية بمدينة الظهران، التي... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1446 هـ 21 جمادى الآخرة 1446 هـ وزير النقل يطلق منصة مستنداتك دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، مشروع تأسيس وتشغيل وصيانة مركز الرقمنة والمعالجة الفنية بالوزارة وفروعها،... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1446 هـ 21 جمادى الآخرة 1446 هـ

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