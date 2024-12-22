شكرا لقرائتكم خبر عن سحر الهولوجرام في جناح قوات أمن المنشآت بـ "واحة الأمن" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقدّم الركن الإعلامي في جناح قوات أمن المنشآت بمعرض (واحة الأمن) تجربة متكاملة للزوّار، تشمل شاشات تفاعلية لاستعراض مهام القوات، وعروض هولوجرام تحاكي حماية المنشآت الحيوية باستخدام الذكاء الاصطناعي.ويضم الجناح أفلامًا تعريفية تُبرز مهام وجهود القوات في التعامل مع الحالات الطارئة، وسط أجواء لجميع أفراد العائلة.وتكتمل التجربة بفعاليات متنوعة تشمل عروضًا عسكرية، وميدان رماية، وفرضيات تفاعلية بتقنيات متقدمة.