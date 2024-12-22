شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل جراحي دقيق ينهي معاناة طفل يعاني من ورم عظمي ببريدة والان نبدء بالتفاصيل

جراحة ناجحة

الدمام - شريف احمد - تمكّن فريق جراحة العظام بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، من إجراء تدخل جراحي ناجح لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا، كان يعاني من ألم وتورم شديدين في إصبع الخنصر الأيسر.وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الفحوصات الطبية المنفذة للطفل أظهرت وجود ورم حميد في عظمة السلامية بالإصبع، ما أدى إلى الضغط على الأوعية الدموية والأعصاب المحيطة.وبالنظر إلى حساسية الحالة، جرى التنسيق مع قسم أورام العظام في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، حيث تقرر إجراء عملية جراحية دقيقة بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، بفضل الخبرة المتميزة للفريق الطبي في التعامل مع مثل هذه الحالات المعقدة.وأفاد التجمع أن العملية أُجريت بنجاح بإشراف الدكتور عبدالله المرشد استشاري عظام الأطفال وتقويم العظام، والدكتور سيد عبدالله مصطفى اخصائي عظام أطفال، حيث تم استئصال الورم بالكامل وتعويض العظم المفقود بطعم عظمي لضمان تعافي الإصبع وسرعة الشفاء، وقد استغرقت العملية ساعتين، وتمت متابعة الحالة الطبية بدقة حتى استقرارها.وبيّن أن الطفل غادر المستشفى بعد التأكد من تمثله للشفاء واستقرار وضعه الصحي، مع أخذ مواعيد للمراجعة الدورية في العيادة لضمان عدم عودة الورم ومتابعة تطور حالة الشفاء.