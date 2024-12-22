شكرا لقرائتكم خبر عن بنطاق 11 بلدية.. أمانة جدة تعالج تجمعات المياه بعد الحالة المطرية والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن تجمعات المياه

الدمام - شريف احمد - بينت أمانة محافظة جدة عن إطلاق حملة شاملة لمكافحة الحشرات ورش مواقع تجمعات المياه بنطاق 11 بلدية فرعية، ضمن جهودها المستمرة عقب الأمطار التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي، بهدف تقليل المخاطر الصحية الناجمة عن انتشار الآفات.وأكدت الأمانة تنفيذ خطط ميدانية تغطي جميع أحياء جدة بشكل يومي، بمشاركة 2,595 من الكوادر البشرية و1,395 معدة وآليه و512 سيارة وتم توزيع الفرق الميدانية على ثلاثة قطاعات رئيسية: الشمالي، الأوسط، والجنوبي، لضمان تغطية شاملة وفعّالة.وأوضحت الأمانة أن عمليات الرش تتم على فترتين، صباحية ومسائية، باستخدام مبيدات متخصصة تشمل الرش بالضغط العالي، الرذاذ، والضباب، إلى جانب فرق مكافحة منزلية وزعت على المواقع المستهدفة، كما خصصت فرقًا لمعالجة تجمعات المياه داخل الأحواش والأراضي البيضاء.ودعت أمانة جدة السكان إلى الإبلاغ عن تجمعات المياه عبر تطبيق“بلدي”، معربة عن شكرها لتعاونهم في الإسهام بمعالجة هذه المواقع وتعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة.