شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ اليوم.. الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 43 موقعًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 43 موقعًا في المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة.

وأيضًا مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية تقديم خدماتها اليوم الأحد، للرجال في ابتدائية عبادة بن بشر بالدمام، ومدرسة البيروني الابتدائية بالخفجي.

ويوم الاثنين في مدرسة ابن الأثير لتحفيظ القران الابتدائية بالخفجي، ومدارس العرب العالمية بالخفجي، وللنساء في المتوسطة الثانية بالقطيف.

فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مجمع عقبة بن عامر التعليمي بالدمام، ومدرسة الشرق الأهلية الابتدائية بالخفجي، ومدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية بصفوى، وللنساء في الابتدائية الخامسة للبنات بالدمام، والابتدائية الخامسة عشر للبنات بالدمام، والمتوسطة الخامسة للبنات بالقطيف، وابتدائية خديجة بنت خويلد للبنات بالنعيرية.

ويوم الأربعاء للرجال والنساء في مركز الرعاية الصحية الأولية بالدمام، وللنساء في الثانوية الأولى للبنات بالنعيرية.

ويوم الخميس في تجمع حفر الباطن الصحي مدة يوم واحد لكل موقع.



أماكن الخدمات في القصيم

فيما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم، خدماتها للنساء اليوم الأحد في محافظة ضريه مدة 3 أيام، ويوم الاثنين في المتوسطة الثالثة والخمسون للبنات ببريدة، والثانوية الأولى للبنات بعنيزة.

ويوم الثلاثاء في المتوسطة الخامسة والأربعون للبنات ببريدة، وثانوية ومتوسطة مركز الروضة، والثانوية الثالثة للبنات بالمذنب.

فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في المتوسطة الخامسة للبنات بالمذنب، والثانوية الثانية للبنات بالبدائع.

ويوم الخميس في المتوسطة الثانية للبنات بالمذنب لمدة يوم واحد لكل موقع.

أماكن ومواعيد خدمات مكة المكرمة

تقدم الوحدات المتنقلة في منطقة مكة المكرمة خدماتها اليوم الأحد، للنساء في مركز هدى الشام مدة أسبوع، وثانوية سارة آل الشيخ للبنات بالطائف، وللرجال في مركز قيا، وجمعية التوحد بجدة مدة يوم واحد لكل منهم.

ويوم الاثنين للنساء في المدرسة المتوسطة الثالثة والثلاثون للبنات بجدة مدة 4 أيام، وللرجال في مركز أبو راكة مدة يوم.

وفي منطقة عسير تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم الأحد للرجال والنساء في مركز ذهبان التابع لمحافظة البرك، وللرجال في متوسطة ابن ماجة بمحافظة خميس مشيط مدة 3 أيام لكل منهما، وللنساء في مجمع بني مشهور التعليمي للبنات بالنماص.

ويوم الاثنين في مجمع الظهارة التعليمي بالنماص، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في متوسطة وثانوية صبح بلحمر مدة يوم لكل موقع.

ويوم الأربعاء للرجال في مركز التأهيل الشامل بأبها مدة يومين.



الجوف والرياض وتبوك

تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها للرجال اليوم الأحد في ابتدائية ومتوسطة مركز خوعاء، وللنساء في مدارس وارفة العلم الأهلية للبنات بسكاكا مدة يومين لكل منهما.

ويوم الثلاثاء للرجال في متوسطة عدي بن حاتم بمركز عذفاء، وللنساء في المتوسطة والثانوية الأولى للبنات بمركز عذفاء مدة 3 أيام لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة في منطقة الرياض خدماتها اليوم الأحد للرجال والنساء في مستشفى الملك فيصل التخصصي لمدة أسبوع، وللرجال في مقر محافظة الرين لمدة يومين.

وفي منطقة تبوك تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال والنساء في مقر مركز البدع لمدة أسبوع.

تقديم خدمات السجل المدني

توفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

