شكرا لقرائتكم خبر عن "فحص ما قبل الزواج" ينتقل إلى 3 مراكز صحية بالمجمعة والان نبدء بالتفاصيل

فحص ما قبل الزواج

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، التابع لتجمع الرياض الصحي الثاني، عن نقل عيادة فحص ما قبل الزواج من مقرّها الرئيسي بالمستشفى إلى ثلاثة مراكز صحية هي: مركز صحي جلاجل، ومركز صحي اليرموك، ومركز صحي المجمعة.وأوضحت إدارة المستشفى أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للطلب المتزايد على هذه الخدمة، بهدف تخفيف الضغط على المستشفى وتوفير بيئة صحية أكثر راحة للمراجعين، بالإضافة إلى تيسير إجراءات الزواج وتسهيل الوصول لخدمات فحص ما قبل الزواج.وبيّنت أن المراكز الصحية الجديدة ستقدم 75 موعدًا أسبوعيًا لفحص ما قبل الزواج، بما يضمن تغطية احتياجات جميع الراغبين في الحصول على هذه الخدمة الحيوية.وأكدت إدارة المستشفى حرصها على تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم.