شكرا لقرائتكم خبر عن خطة زراعية شتوية.. 250 ألف شتلة تحسن جودة الحياة بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

تنسيق المساحات العامة والمناطق السكنية

توسيع نطاق المسطحات الخضراء

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة الطائف، ممثلة بالإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، في تنفيذ خطة زراعية شتوية، شملت زراعة أكثر من 250 ألف شتلة من الزهور والنباتات الشتوية في شوارع وساحات وحدائق المدينة.تأتي هذه المبادرة ضمن جهودها لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، وتوفير بيئة مريحة وجاذبة للمواطنين والزوار، بما يعكس التزام الأمانة بتحسين جودة الحياة وتعزيز رفاهية السكان.استهدفت الأمانة تنسيق المساحات العامة والمناطق السكنية، مع زراعة مجموعة متنوعة من النباتات، مثل: البتونيا، القطبية، فم السمكة، وملفوف الزينة.كما استفادت من تطوير مشتلها الرئيسي لزيادة الإنتاج ودعم خطط التشجير الجارية.بالإضافة إلى ذلك، شملت الجهود توسيع نطاق المسطحات الخضراء وتحسين المشهد الحضري والجمالي للمدينة، من خلال معالجة الملوثات البصرية، وتنفيذ أعمال إنارة تجميلية ومجسمات فنية.يأتي ذلك في خطوة تسهم في تعزيز صحة وسعادة السكان، وخلق بيئة مستدامة تمنحهم فرصًا للاستمتاع بمساحات خضراء مفتوحة.